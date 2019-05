Liga, il Getafe stacca il Siviglia e si prende il quarto posto: 2-0 al Girona

© foto di Alterphotos/Image Sport

Vittoria importantissima conquistata dal Getafe che ha subito approfittato del passo falso del Siviglia, battendo 2-0 il Girona e trovando così il quarto posto in solitaria. La squadra di Bordalas è passata in vantaggio al 16' con il solito Molina e poi nella ripresa dopo l'espulsione di Garcia per gli ospiti, ha raddoppiato anche con Angel al 77'. Con questo successo il Getafe sale a 58 punti e lascia il Siviglia a 55, mentre il Girona resta a quota 37.

Il programma completo del 36° turno di Liga:

Ieri

SIVIGLIA-LEGANES 0-3

Oggi

LEVANTE-RAYO VALLECANO 4-1

ESPANYOL-ATLETICO MADRID 3-0

ALAVES-REAL SOCIEDAD 0-1

CELTA-BARCELLONA 2-0

Domenica

GETAFE-GIRONA 2-0

EIBAR-BETIS ore 14

REAL MADRID-VILLARREAL ore 16.15

VALLADOLID-ATHLETIC ore 18.30

HUESCA-VALENCIA ore 20.45