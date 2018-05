Liga, il Getafe vince all'88' in casa del Las Palmas e si lancia in Europa

© foto di Alterphotos/Image Sport

Vittoria last minute per il Getafe, che nella sfida pomeridiana di Liga batte 0-1 a domicilio il Las Palmas. Gara che si sblocca solamente nei minuti finali, grazie al gol siglato da Molina che condanna alla sconfitta Aquilani e compagni, ormai già da tempo retrocessi in Segunda Division. Per il Getafe invece una vittoria molto preziosa, dato che la squadra madrilena aggancia il settimo posto, scavalcando il Siviglia.