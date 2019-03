© foto di Alterphotos/Image Sport

Vittoria in rimonta per il Getafe che ha battuto 2-1 l'Huesca. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Enric al 35' ma i padroni di casa hanno trovato il pareggio nella ripresa con Mata che poi ha trovato anche la doppietta su rigore proseguendo con un momento magico in campionato. Con questo successo il Getafe sale a 45 punti ed è quarto mentre l'Huesca resta a quota 22.

Questo il programma completo del 27° turno di Liga:

Athletic Club-Espanyol 1-1

Alaves-Eibar 1-1

Atletico Madrid-Leganes 1-0

Barcellona-Rayo Vallecano 3-1

Getafe-Huesca 2-1

Celta Vigo-Betis

Girona-Valencia

Levante-Villarreal

Siviglia-Real Sociedad

Valladolid-Real Madrid