Liga, il Granada batte 2-0 un Celta Vigo in 9 per più di 60 minuti

© foto di Alterphotos/Image Sport

Seconda vittoria di fila conquistata dal Granada che ha battuto 2-0 un Celta Vigo decimato dalle espulsioni. Dopo appena 11 minuti infatti i padroni di casa sono rimasti in 10 a causa del rosso mostrato a Jorge ma al 29' Beltrame ha seguito il compagno negli spogliatoi per un altro rosso diretto che ha lasciato il Celta in 9 giocatori. Così per il Granada è stato tutto facile e prima Sanchez ha sbloccato la gara firmando il vantaggio e poi Herrera nella ripresa ha trovato il 2-0 finale. Con questo successo il Granada sale 7 punti in classifica e il Celta resta a quota 4.

Questo il programma completo della 4^ giornata:

Venerdì 13 settembre

Maiorca-Athletic Bilbao 0-0

Sabato 14 Settembre

Real Madrid-Levante 3-2

Leganes-Villarreal 0-3

Real Sociedad-Atletico Madrid 2-0

Barcellona-Valencia 5-2

Domenica 15 settembre

Eibar-Espanyol 1-2

Alaves-Siviglia 0-1

Celta Vigo-Granada 0-2

ore 18.30: Valladolid-Osasuna

ore 21.00: Betis-Getafe