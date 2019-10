© foto di Alterphotos/Image Sport

Sconfitta dolorosa per il Granada, che cade sul campo del Getafe e perde la possibilità di tornare in vetta alla classifica della Liga (con un match in più rispetto a Barcellona e Real). I padroni di casa vincono 3-1 grazie alle reti di Angel, Arambarri e Timor. Inutile il gol di Puertas al 74', che aveva dato l'illusione della rimonta: il Granada ora è terzo, raggiunto da Atletico Madrid e Siviglia.