Liga, il Leganes batte di misura il Maiorca: prima vittoria in campionato

Vittoria di misura del Leganés contro il Maiorca. A decidere l'incontro disputato questo pomeriggio all'Estadio Municipal de Butarque, valido per il 10° turno di Liga, è stata una rete di Braithwaite al 31'. Prima vittoria in campionato per il Leganés, fresco di cambio di allenatore e ora a quota 5 punti in classifica, mentre il Maiorca resta fermo a quota 10 lunghezze.

Il programma completo del 10° turno di Liga:

Venerdì

Villarreal-Alaves 4-1

Sabato

Leganes-Maiorca 1-0

18:30 Valladolid-Eibar

21:00 Atletico Madrid-Athletic Club

Rinv. Barcellona-Real Madrid