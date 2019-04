© foto di J.M.Colomo

Dopo le sconfitte rimediate contro Siviglia e Atletico Madrid, l'Alaves non è riuscito tornato alla vittoria e contro il Leganes non è andato oltre l'1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 18' grazie al rigore trasformato da Calleri ma al 93' gli ospiti sono riusciti a trovare il pareggio grazie a Silva. Con questo pareggio l'Alaves sale a 45 punti e il Leganes a quota 40.

Questo il programma completo del 31° turno di Liga:

Sabato

13:00 Girona - Espanyol 1-2

16:15 Real Madrid - Eibar 2-1

18:30 Vallecano - Valencia 2-0

20:45 Barcellona - Atl. Madrid 2-0