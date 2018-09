Liga, il Levante rimonta l'Alaves in casa ed esce dalla zona rossa

© foto di Alterphotos/Image Sport

Vittoria di notevole importanza, anche se momentanea, in zona salvezza per il Levante che batte 2-1 in rimonta l'Alaves e si porta fuori dalla zona retrocessione, in attesa anche della partita di stasera del Leganes. Succede tutto nel primo tempo: alla rete ospite di Sobrino in avvio rispondono Jason e Tono al 19' ed al 36', ribaltando la situazione. I rosso-blu hanno poi mantenuto il risultato fino al termine, bloccando la compagine basca che rimane così a quota 11.

LIGA - 7^ GIORNATA

28/09 21:00 Rayo Vallecano-Espanyol 2-2

29/09 13:00 Real Sociedad-Valencia 0-1

29/09 16:15 Barcellona-Athletic Bilbao 1-1

29/09 18:30 Eibar-Siviglia 1-3

29/09 20:45 Real Madrid-Atletico Madrid 0-0

30/09 12:00 Huesca-Girona 1-1

30/09 16:15 Villarreal-Real Valladolid 0-1

30/09 18:30 Levante-Alaves 2-1

30/09 20:45 Real Betis-Leganes

01/10 21:00 Celta Vigo-Getafe