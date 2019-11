© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo gli stop di Barcellona e Atletico Madrid, toccava al Real Madrid approfittarne per volare in testa alla classifica da solo ma la squadra di Zidane non è andata oltre lo 0-0 in casa contro il Betis Siviglia. Solo un punto dunque per i blancos che nel primo tempo hanno visto il VAR annullare un gol di Hazard e con questo pareggio il Real Madrid raggiunge comunque il Barcellona a quota 22 in testa mentre il Betis sale a quota 13.

Il programma completo del 12° turno di Liga:

Sabato

Espanyol-Valencia 1-2

Levante-Barcellona 3-1

Siviglia-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Betis 0-0