Liga, il Real Madrid non si ferma: poker al Leganes, doppietta di Benzema

Terza vittoria in tre partite per il Real Madrid che al Bernabeu ha battuto 4-1 il Leganes. In vantaggio al 17' con il gol di Bale, i blancos sono stati raggiunti sul pareggio dal rigore di Carrillo al 24' ma nella ripresa hanno dilagato grazie alla doppietta di Benzema e al rigore di Sergio Ramos. Tre su tre per il Real Madrid che vola a 9 punti, aspettando il Barcellona impegnato domani contro l'Huesca.

LIGA - TURNO 3°

Getafe-Valladolid 0-0

Eibar-Real Sociedad 2-1

Villarreal-Girona 0-1

Celta Vigo-Atletico Madrid 2-0

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao rinviata

Real Madrid-Leganes 4-1

DOMENICA

12.00 Levante-Valencia

16.15 Alaves-Espanyol

18.30 Barcellona-Huesca

20.45 Real Betis-Siviglia