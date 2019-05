© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza Benzema e Sergio Ramos e con Isco e Asensio partiti dalla panchina, il Real Madrid è tornato a vincere battendo 3-2 il Villarreal. I blancos sono passati in vantaggio dopo due minuti dall'inizio della gara con Mariano ma all'11' Moreno ha trovato il pari del Villarreal. Al 40' Vallejo ha riportato avanti ancora la squadra di Zidane che nella ripresa ha trovato anche il tris con Mariano, autore di una doppietta. Nel finale il sottomarino giallo ha cercato di riaprire la gara con Costa ma non è riuscito ad evitare la vittoria del Real Madrid che sale così a 65 punti in classifica e lascia il Villarreal a quota 40.

Il programma completo del 36° turno di Liga:

Ieri

SIVIGLIA-LEGANES 0-3

Oggi

LEVANTE-RAYO VALLECANO 4-1

ESPANYOL-ATLETICO MADRID 3-0

ALAVES-REAL SOCIEDAD 0-1

CELTA-BARCELLONA 2-0

Domenica

GETAFE-GIRONA 2-0

EIBAR-BETIS 1-0

REAL MADRID-VILLARREAL 3-2

VALLADOLID-ATHLETIC ore 18.30

HUESCA-VALENCIA ore 20.45