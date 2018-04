Liga, il Real Madrid vince nonostante il turnover: Leganes battuto 2-1

© foto di J.M.Colomo

Nonostante l'ampio turnover scelto da Zidane in vista della sfida contro il Bayern Monaco, il Real Madridè tornato alla vittoria in campionato battendo 2-1 il Leganes al Bernabeu. Decisive per i blancos le reti di Bale, tornato titolare dopo la panchina di Champions, e Mayoral arrivate nel primo tempo. Nella ripresa è arrivata la rete degli ospiti firmata da Brasanac mentre è rimasto ancora una volta a secco Karim Benzema. Con questo successo il Real Madrid sale a 71 punti mentre il Leganes resta a quota 40 in classifica.