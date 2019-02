Liga, il Real trionfa nel derby: 3-1 all'Atletico e secondo posto in classifica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quinta vittoria consecutiva in campionato del Real Madrid, che si aggiudica il derby della capitale col risultato di 3-1. Nel match giocato al Wanda Metropolitano e valido per il 23° turno di Liga, i blancos sono passati in vantaggio al 16' con Casemiro per poi subire il pari di Griezmann al 25'. Ci ha pensato allora capitan Ramos a riportare avanti la squadra di Solari su rigore al 42', prima del 3-1 finale firmato da Bale su assist di Modric al 74'. Espulso all'80' il biancorosso Thomas per doppia ammonizione. Grazie a questo risultato il Real supera in classifica proprio l'Atletico portandosi al secondo posto con 45 lunghezze, a -5 dal Barcellona, ma con una partita in più. I colchoneros adesso sono invece terzi con 44 punti.

Questo il programma completo del 23° turno della Liga:

08.02 21:00 Valladolid-Villarreal 0-0

09.02 13:00 Getafe-Celta Vigo 3-1

09.02 16:15 Atl. Madrid-Real Madrid 1-3

09.00 18:30 Espanyol-Vallecano

09.02 20:45 Girona-Huesca

10.02 12:00 Leganes-Betis

10.02 16:15 Valencia-Real Sociedad

10.02 18:30 Siviglia-Eibar

10.02 20:45 Ath. Bilbao-Barcellona

11.02 21:00 Alaves-Levante