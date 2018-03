Liga, il Real vince anche senza CR7: doppio Bale nel tris al Las Palmas

© foto di J.M.Colomo

Prima della sfida contro la Juventus, il Real Madrid ha conquistato una vittoria importante in campionato battendo 3-0 il Las Palmas. Senza Ramos, Isco e Cristiano Ronaldo, la squadra di Zidane non ha trovato grandi problemi e ha già risolto la pratica nel primo tempo con la rete di Bale e il rigore di Benzema, per la prima volta capitano dei blancos. Nella ripresa ancora il gallese ha ha trovato la doppietta su rigore e con questi tre punti sale a quota 63, a -1 dall'Atletico Madrid secondo e impegnato domani mentre il Las Palmas resta a 21 punti.