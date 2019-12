© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia rallenta a Pamplona, e viene costretto al pareggio in casa dell'Osasuna. Avanti gli ospiti con Munir dopo poco più di dieci minuti, prima del pareggio firmato Avila a fine primo tempo. Nella ripresa l'espulsione di Oier al 61' ha costretto i padroni di casa in dieci, ma il risultato non è più cambiato.

Il programma completo del 16° turno di Liga:

Venerdì

Villarreal-Atletico Madrid 0-0

Sabato

Real Madrid - Espanyol 2-0

Granada - Alaves 3-0

Levante - Valencia 2-4

Barcellona - Maiorca 5-2