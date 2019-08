Liga, il Siviglia non va oltre l'1-1 nel match interno contro il Celta Vigo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina 1-1 il Friday Night di Liga tra Siviglia e Celta Vigo, anticipo della terza giornata di campionato. Succede tutto nel giro di un minuto dopo lo 0-0 della prima frazione: prima Vazquez ribadisce in rete un calcio di punizione di Banega dalla trequarti, poi Santi Mina innesca Suarez che davanti a Vaclik non sbaglia. Gli andalusi rimangono in testa alla classifica, in attesa dell'Atletico Madrid, impegnato domenica sul campo dell'Eibar.