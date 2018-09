Liga, il Siviglia perde il derby: vince il Real Betis 1-0 con Joaquin

© foto di Giacomo Morini

Sconfitta nel derby per il Siviglia che è stato battuto 1-0 in casa del Real Betis. La rete decisiva è stata messa a segno all'80' da Joaquin che ha regalato così tre punti importanti alla sua squadra mentre gli ospiti sono rimasti in dieci dal 66' per il doppio giallo a Mesa. Con questo successo il Betis sale a quattro punti e raggiunge il Siviglia.

Questo il programma completo della terza giornata di Liga

Getafe-Valladolid 0-0

Eibar-Real Sociedad 2-1

Villarreal-Girona 0-1

Celta Vigo-Atletico Madrid 2-0

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao rinviata

Real Madrid-Leganes 4-1

Levante-Valencia 2-2

Alaves-Espanyol 2-1

Barcellona-Huesca 8-2

Real Betis-Siviglia 1-0