Liga, il Siviglia ritrova il successo: 2-0 a Maiorca e 3° posto consolidato

Diego Carlos nel primo tempo, Eder Banega nella ripresa. Con un gol per frazione di gioco il Siviglia si mette alle spalle l'ultimo k.o. rimediato contro il Villarreal e ritrova il successo in Liga battendo 2-0 il Maiorca a domicilio. Gli andalusi, che hanno rischiato di prendere il gol del pareggio (annullato dal VAR) da Ante Budimir, nel secondo tempo hanno chiuso i giochi e si sono portati a casa i tre punti, utilissimi per consolidare il terzo posto e allontanarsi dal Getafe. In attesa che scendano in campo Real Madrid e Barcellona domani, gli uomini di Lopetegui si portano a -2 dalla vetta.

Questo il resto programma del 18° turno della Liga:



21 dicembre

Maiorca-Siviglia 0-2

Barcellona-Alaves

Villarreal-Getafe

Valladolid-Valencia

22 dicembre

Leganes-Espanyol

Osasuna-Real Sociedad

Betis-Atletico Madrid

Levante-Celta Vigo

Real Madrid-Athletic Bilbao