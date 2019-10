Liga, il Siviglia supera il Getafe e raggiunge il gruppone: Ocampos-gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Siviglia, che ha ripreso il proprio cammino e battuto tra le mura amiche il Getafe. A decidere l'incontro sono state le reti del 'Chicharito' Hernandez al 69' e dell'ex Milan e Genoa Ocampos al 78'. Andalusi dunque a quota 19 punti, nel gruppone di squadre che va dal secondo al quinto posto in classifica (Barcellona, Real Sociedad, Atletico Madrid e, appunto, Siviglia) e madrileni invece decimi con 13 lunghezze come Athletic Club e Valencia.

Il programma completo del 10° turno di Liga:

Venerdì

Villarreal-Alaves 4-1

Sabato

Leganes-Maiorca 1-0

Valladolid-Eibar 2-0

Atletico Madrid-Athletic Club 2-0

Rinv. Barcellona-Real Madrid