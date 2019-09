© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria importante per il Siviglia in casa contro la Real Sociedad. La formazione andalusa si è imposta in rimonta per 3-2. Baschi avanti al 4’ con Oyarzabal, mentre al 18’ è arrivata la risposta di Nolito. Nella ripresa dilagano gli andalusi che segnano prima con Ocampos e poi con Vazquez. Sembra finita, ma all’87 la Real Sociedad accorcia con Portu, senza però riuscire nella rimonta. In questo modo la squadra allenata da Lopetegui aggancia proprio la Real Sociedad a 13 punti in classifica. Gli andalusi tornano dunque alla vittoria dopo due ko di fila nella Liga.

La settima giornata di Liga:

Villarreal-Betis Siviglia 5-1

Athletic Club-Valencia 0-1

Getafe-Barcellona 0-2

Granada-Leganes 1-0

Atletico Madrid-Real Madrid 0-0

Espanyol-Real Valladolid 0-2

Eibas-Celta Vigo 2-0

Alaves-Maiorca 2-0

Levante-Osasuna 1-1

Siviglia-Real Sociedad 3-2