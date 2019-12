© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda vittoria consecutiva di misura conquistata dal Siviglia, che dopo l'1-0 arrivato in casa del Valadolid ha battuto con lo stesso risultato anche il Leganes. Decisiva per il successo della squadra di Lopetegui la rete di Diego Carlos a segno al 63'. Con questa vittoria il Siviglia sale a 30 punti al secondo posto a -1 dal Real Madrid primo e a +2 sul Barcellona terzo ma impegnato questa sera in casa dell'Atletico. Il Leganes invece resta a quota 6 all'ultimo posto.

Il programma completo del 15° turno di Liga:

Venerdì

Celta Vigo-Valladolid 0-0

Sabato

Alaves - Real Madrid 1-2

Real Sociedad - Eibar 4-1

Maiorca - Betis 1-2

Valencia - Villarreal 2-1