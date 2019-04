© foto di J.M.Colomo

Derby di Siviglia scoppiettante, quello andato in scena al Sanchez Pizjuan. La squadra di casa infatti ha trionfato per 3-2 contro il Betis conquistando un successo importante per la corsa alla Champions League. Il Siviglia è passato in vantaggio al 26' con El Haddadi ma ad inizio ripresa ha subito il pari di Lo Celso. Sarabia e Vazquez però in pochi minuti hanno firmato il tris e nel finale Tello ha cercato di accorciare la distanze. Con questo successo il Siviglia supera in classifica il Getafe, impegnato domani in casa del Valladolid, e sale al quarto posto a 52 punti mentre il Betis resta a quota 43.

Il programma:

Espanyol-Alaves 2-1

Huesca-Barcellona 0-0

Atletico Madrid-Celta Vigo 2-0

Siviglia-Real Betis 3-2

Real Valladolid-Getafe (domani, ore 12.00)

Athletic Club-Rayo Vallecano (domani, ore 14)

Real Sociedad-Eibar (domani, ore 16.15)

Girona-Villarreal (domani, ore 18.30)

Valencia-Levante (domani, ore 20.45)

Leganes-Real Madrid (lunedì, ore 21)