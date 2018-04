Liga, il Valencia fa solo 0-0 contro l'Eibar ed il terzo posto si allontana

© foto di Federico De Luca

Il Valencia non va oltre lo 0-0 nella sfida interna contro l'Eibar e rischia di salutare così definitivamente ogni velleità di terzo posto. Il Real Madrid è infatti a quattro punti di distanza ed ha anche una partita in meno. Brutta chance persa dalla squadra valenciana, fermatasi contro i baschi ormai certi della salvezza e in una stagnante posizione di metà classifica.