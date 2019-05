© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rotonda vittoria del Valencia, che si impone con un netto 2-6 in casa dell'Huesca, e il punteggio che già all'intervallo recitava 0-5, e si porta così al quinto posto in classifica, provando a tallonare il Getafe per la piazza Champions in questo finale di stagione. Pessima notizia invece per l'Huesca, che era costretto a vincere per non retrocedere. Niente da fare: la cenerentola della categoria, salita quest'anno per la prima volta in Liga, scende subito in Segunda Division.

Venerdì

SIVIGLIA-LEGANES 0-3

Ieri

LEVANTE-RAYO VALLECANO 4-1

ESPANYOL-ATLETICO MADRID 3-0

ALAVES-REAL SOCIEDAD 0-1

CELTA-BARCELLONA 2-0

Oggi

GETAFE-GIRONA 2-0

EIBAR-BETIS 1-0

REAL MADRID-VILLARREAL 3-2

VALLADOLID-ATHLETIC 1-0

HUESCA-VALENCIA 2-6