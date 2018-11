Liga, il Valencia non sa vincere in casa: il Girona espugna il Mestalla 1-0

© foto di J.M.Colomo

Il Valencia non sa vincere al Mestalla. Dopo cinque pareggi consecutivi, è arrivata addirittura una sconfitta per la squadra di Marcelino che ha perso 1-0 contro il Girona. A decidere la sfida ci ha pensato Pons che al 48' ha firmato il gol dei tre punti per gli ospiti che si confermano una squadra ostica e conquistano una vittoria importante che li porta 16 punti in classifica. Ennesima gara senza vittoria per il Valencia che resta a quota 11.

Questo il programma completo dell'undicesima giornata di Liga:

3/11 13:00 Leganes-Atl. Madrid 1-1

16:15 Real Madrid-Valladolid 2-0

18:30 Valencia-Girona 0-1

20:45 Vallecano-Barcellona

4/11 12:00 Eibar-Alaves

16:15 Villarreal-Levante

18:30 Huesca-Getafe

18:30 Real Sociedad-Siviglia

20:45 Betis-Celta Vigo

5/11 21:00 Espanyol-Ath. Bilbao