Liga, il Valencia non va oltre lo 0-0 col Betis: l'attacco non sfonda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della gara contro la Juventus, il Valencia fa grande difficoltà in campionato non andando oltre lo 0-0 in casa contro il Betis Siviglia. Gara molto fisica e piena di cartellini gialli con l'attacco di Marcelino che non è riuscito a fondare nonostante i numerosi cambi. Con questo punto il Valencia sale a tre punti in classifica mentre il Betis a quota 5.

LA LIGA - TURNO 4°

Huesca-Rayo Vallecano 0-1

Atletico Madrid-Eibar 1-1

Real Sociedad-Barcellona 1-2

Valencia-Betis 0-0

20.45 Athletic-Real Madrid

DOMENICA 16 SETTEMBRE

12.00 Leganes-Villarreal

16.15 Espanyol-Levante

18.30 Valladolid-Alaves

20.45 Siviglia-Getafe

LUNEDì 17 SETTEMBRE

21.00 Girona-Celta Vigo