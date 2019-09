© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spettacolo e tanti gol al Mestalla, nell'unica partita in programma oggi alle ore 20 per il turno infrasettimanale della Liga spagnola. Il Valencia continua nel suo andamento rallentato, e pareggia 3-3 in casa contro il Getafe, facendosi rimontare due gol di vantaggio nel secondo tempo. Vanno avanti gli ospiti con Mata quasi subito, prima del rapido tris valenciano con doppietta di Maxi Gomez e Lee, prima però della rimonta del Getafe, andato a segno con Jason e Angel nel giro di tre minuti tra il 66' e il 69'.

Di seguito il programma completo della 6^ giornata di Liga

MARTEDI

Barcellona - Villarreal 2-1

Betis - Levante 3-1

Valladolid - Granada 1-1

MERCOLEDI

Leganes - Athletic 1-1

Maiorca - Atletico Madrid 0-2

Valencia - Getafe 3-3 [1' Mata (G), 30' e 34' Gomez (V), 39' Lee (V), 66' Jason (G), 69' Angel (G)]

Real Madrid - Osasuna (ore 21)

GIOVEDI

Eibar - Siviglia (ore 19)

Celta Vigo - Espanyol (ore 20)

Real Sociedad - Alaves (ore 21)