Liga, il Valencia stecca ancora e regala il primo punto al Leganes

Continua a faticare il Valencia in questo avvio di campionato. I Murcielagos infatti hanno vinto fin qui una sola partita, ed anche in quella da poco conclusa, sulla carta una partita abbordabile visto che ospitavano il Leganes fanalino di coda. Padroni di casa avanti con capitan Parejo su calcio di rigore, ma poco dopo è arrivato il pareggio di Oscar. Definitivo, visto che il risultato non è più cambiato. Ennesimo pareggio del Valencia, festeggia invece il Leganes che raccoglie il suo primo punto.

Questo il programma completo del 5° turno di Liga:

Venerdì

Osasuna-Betis 0-0

Sabato

Villarreal-Valladolid 2-0

Levante-Eibar 0-0

Atl.Madrid-Celta Vigo 0-0

Granada-Barcellona 2-0