Liga, il Valladolid ferma il Real Madrid in casa: al Bernabeu finisce 1-1

Primo stop in campionato per il Real Madrid che al Bernabeu è stato fermato sull'1-1 dal Valladolid. La squadra di Zidane, in campo con Isco, James Rodriguez e Bale dal primo minuto, è passata in vantaggio soltanto all'82' con Karim Benzema ma all'88' è stata raggiunta dalla rete di Guardiola che ha regalato il pareggio agli ospiti. Con questo pareggio Real Madrid e Valldolid salgono a quota 4 punti in classifica.

Di seguito il programma completo della seconda giornata di Liga:

Venerdì 23 agosto

Granada-Siviglia 0-1

Levante-Villarreal 2-1

Sabato 24 agosto

Osasuna-Eibar 0-0

Real Madrid-Valladolid 1-1

Celta Vigo-Valencia

Getafe-Athletic Bilbao

Domenica 25 agosto

Alaves-Espanyol

Maiorca-Real Sociedad

Leganes-Atletico Madrid

Barcellona-Betis