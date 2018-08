Liga, il Villarreal inizia male: sconfitto in casa 2-1 dalla Real Sociedad

© foto di Alterphotos/Image Sport

Inizia male il campionato del Villarreal che alla prima gara è stato battuto 2-1 dalla Real Sociedad in casa. Grande rimonta infatti degli ospiti che passati sotto di un gol al 16' con Moreno, hanno trovato il pareggio al 40' con William José e nella ripresa con Juanmi hanno firmato il 2-1. Buona la prima per la Real Sociedad, non comincia nel migliore dei modi il Sottomarino giallo.

LIGA - 1° TURNO

Girona-Valladolid 0-0

Betis Siviglia-Levante 0-3

SABATO

Celta Vigo-Espanyol 1-1

Villarreal-Real Sociedad 1-2

22.15 Barcellona-Alaves

DOMENICA

18.15 Eibar-Huesca

20.15 Rayo Vallecano-Siviglia

22.15 Real Madrid-Getafe

LUNEDi'

20.00 Valencia-Atletico Madrid

22.00 Athletic Bilbao-Leganes