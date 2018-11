Liga, il Villarreal non sa più vincere: contro il Levante è solo 1-1

© foto di Alterphotos/Image Sport

Quinta gara senza vittoria in campionato per il Villarreal che in casa non è andato oltre l'1-1 contro il Levante. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra ospite ha trovato il gol del vantaggio al 77' grazie all'autogol sfortunato di Mori ma prima del triplice fischio il Sottomarino Giallo è riuscito a pareggiare con la rete di Alfonso, a segno sull'assist di Sansone. Con questo punto il Levante sale a 17 punti e raggiunge il Real Madrid mentre il Villarreal a quota 10.

Questo il programma completo dell'undicesima giornata di Liga:

3/11 13:00 Leganes-Atl. Madrid 1-1

16:15 Real Madrid-Valladolid 2-0

18:30 Valencia-Girona 0-1

20:45 Vallecano-Barcellona 2-3

4/11 12:00 Eibar-Alaves 2-1

16:15 Villarreal-Levante 1-1

18:30 Huesca-Getafe

18:30 Real Sociedad-Siviglia

20:45 Betis-Celta Vigo

5/11 21:00 Espanyol-Ath. Bilbao