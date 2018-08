Liga in USA: è caos. Il sindacato dei calciatori minaccia lo sciopero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È caos in Liga. Dopo l'annuncio della federazione spagnola di una partita del calendario da giocarsi in suolo statunitense, si sono scatenate una serie di reazioni contrarie all'iniziativa. In particolare il sindacato dei calciatori, l'AFE, che nella figura del suo presidente David Aganzo ha fatto sapere di essere pronta ad un'azione collettiva di sciopero. Ieri c'è stato un incontro sul tema, con presenti anche due esponenti di rilievo quali Sergio Ramos e Busquets.