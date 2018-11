Liga, Jaime Mata salva il Getafe: è 1-1 in casa dell'Athletic Bilbao

© foto di Alterphotos/Image Sport

E' terminato 1-1 il match delle 12 di Liga tra Athletic Bilbao e Getafe. Ennesima gara senza vittoria per la squadra basca che è passata in vantaggio al 67' con Nolaskoain ma dieci minuti dopo gli ospiti hanno trovato il pareggio con Jaime Mata e hanno conquistato un risultato importante. Con questo pareggio infatti il Getafe sale a 17 punti in classifica mentre l'Athletic a quota 11.

Liga, il 13° turno

Ieri

Leganes-Alaves 1-0 (42° En Nesyri)

Oggi

Eibar-Real Madrid 3-0 (16° Escalante, 52° Enrich, 57° Kike)

Valencia-Rayo Vallecano 3-0 (35° Mina, 61° Mina, 76° Gameiro)

Huesca-Levante 2-2 (23' Rivera, 55' Etxeita - 45' Roger, 74' Boateng)

Atletico Madrid-Barcellona 1-1 (77' Diego Costa, 90' Dembele)

Domenica:

Athletic Bilbao-Getafe 1-1 (67' Nolaskoain, 77' Jaime Mata)

Siviglia-Valladolid

Espanyol-Girone

Villarreal-Betis Siviglia

Lunedì:

Real Sociedad-Celta Vigo