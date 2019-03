Termina in parità la sfida valida per il 28° turno di Liga tra Real Sociedad e Levante. Apre le marcature Januzaj al 26', risponde Borja Mayoral al 79'. Con questo risultato la compagine basca raggiunge quota 36 punti in classifica, nona, mentre il club di Valencia sale a 31, quindicesimo.

Questo il programma completo del 28° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Real Sociedad-Levante 1-1

Sabato

13:00 Huesca-Alaves

16:15 Real Madrid-Celta Vigo

18:30 Ath. Bilbao-Atl. Madrid

20:45 Leganes-Girona