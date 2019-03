© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è appena conclusa la prima partita in programma oggi nella 27^ giornata della Liga spagnola. La sfida dell'ora di pranzo metteva di fronte Celta Vigo e Real Betis, con gli andalusi che sono riusciti ad imporsi per 0-1, scavalcando momentaneamente i cugini del Siviglia in classifica al sesto posto, in zona Europa. A decidere l'incontro, a dieci dal termine, il gol segnato da Jese Rodriguez. Lo spagnolo ex PSG e Real ha regalato tre punti di peso ai suoi.

Questo il programma completo del 27° turno di Liga:

Athletic Club-Espanyol 1-1

Alaves-Eibar 1-1

Atletico Madrid-Leganes 1-0

Barcellona-Rayo Vallecano 3-1

Getafe-Huesca 2-1

Celta Vigo-Betis 0-1 (80' Jesé)

Girona-Valencia

Levante-Villarreal

Siviglia-Real Sociedad

Valladolid-Real Madrid