Liga, l'Athletic Bilbao vince 2-0 contro la Real Sociedad

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Si chiude anche il secondo anticipo della terza giornata di Liga, con l'Athletic Bilbao che si è imposto 2-0 nel match interno contro la Real Sociedad. All'11' disattenzione difensiva fatale per gli ospiti, Capa serve Williams che da dentro l'area non sbaglia. Al 28' Garcia fa alzare tutti in piedi con un gran pallonetto dalla distanza, Moya viene beffato anche per via dell'impatto della sfera sulla traversa. I padroni di casa salgono a quota 7 punti dopo il secondo successo stagionale, agganciando il Siviglia al primo posto.

Il programma della terza giornata

Venerdì 30 agosto

Athletic Bilbao - Real Sociedad 2-0

Siviglia - Celta Vigo 1-1

Sabato 31 agosto

17:00 Osasuna - Barcellona

19:00 Levante - Valladolid

19:00 Getafe - Alavés

21:00 Betis - Leganés

Domenica 1 settembre

17:00 Valencia - Mallorca

19:00 Espanyol - Granada

19:00 Atletico Madrid - Eibar

21:00 Villarreal - Real Madrid