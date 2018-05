Liga, l'Athletic chiude con un ko: Espanyol corsaro a San Mames

Si chiude con una sconfitta la deludente stagione dell'Athletic Bilbao ko in casa all'ultima giornata contro l'Espanyol. La squadra catalana ha trionfato per 1-0 grazie alla rete di David Lopez arrivata al 9' sull'assist di Piatti. Con questo successo l'Espanyol chiude a 49 punti in classifica mentre l'Athletic a quota 43.