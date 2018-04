Liga, l'Athletic passa a Villarreal: 1-3, a segno anche Muniain

© foto di Alterphotos/Image Sport

Brutta sconfitta per il Villarreal, battuto per 3-1 all'Estadio de la Ceramica dall'Athletic Club. Baschi padroni del match già dai primi minuti e in vantaggio al 4' con Cordoba; Inaki Williams raddoppia a inizio ripresa, poi Bacca (decimo gol stagionale) prova a riaprirla prima del sigillo finale di Iker Muniain. Per il trequartista classe 1992 è il secondo centro in campionato, il primo dopo la rottura del crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi. La squadra di Calleja Revilla, forse scossa dall'incidente capitato a Fornals (svenuto in campo subito dopo il vantaggio ospite), resta in sesta posizione con 47 punti, due in meno del Betis, mentre l'Athletic sale a quota 39, in dodicesima piazza.