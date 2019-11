© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terza vittoria nelle ultime quattro giornate di Liga per l'Athletic Club che ha battuto 2-1 l'Osasuna salendo al quinto posto in classifica. La squadra di Garitano è passata in vantaggio al 21' con il gol di Inaki Williams ma al 76' però ha subito il pareggio di Chimy Avila. Tre minuti dopo ci ha pensato Kodro a regalare i tre punti agli ospiti che salgono così a 23 punti e lasciano l'Osasuna a quota 19.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Levante-Maiorca 2-1

Leganes-Barcellona 1-2

Betis-Valencia 2-1

Granada-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Real Sociedad 3-1

Espanyol-Getafe 1-1

Osasuna-Athletic Bilbao 1-2

Domenica, ore 16: Eibar-Alaves

Domenica, ore 18.30: Villarreal-Celta Vigo

Domenica, ore 21: Valladolid-Siviglia