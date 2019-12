© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda vittoria consecutiva conquistata dall'Atletico Madrid che ha trionfato per 2-1 in casa del Real Betis. Dopo un primo tempo equilibrato, i colchoneros sono passati in vantaggio al 58' con Correa e hanno raddoppiato con Morata all'84'. Nel finale Bartra ha accorciato le distanze ma non è riuscito ad evitare la sconfitta. Con questo successo l'Atletico sale a 32 punti e il Betis resta a quota 23.

LIGA - GIORNATA 18

Eibar-Granada 3-0

Maiorca-Siviglia 0-2

Barcellona-Alavaes 4-1

Villarrela-Getafe 1-0

Valladolid-Valencia 1-1

Domenica 22 dicembre

Leganes-Espanyol 2-0

Osasuna-Real Sociedad 3-4

Betis-Atl. Madrid 1-2

18.30 Levante-Celta Vigo

21.00 Real Madrid-Athletic Bilbao