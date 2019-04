© foto di J.M.Colomo

Il big match della 31a giornata di Liga va al Barcellona. La squadra blaugrana infatti ha battuto 2-0 un Atletico Madrid che al 27' ha rimasto in dieci per l'espulsione di Diego Costa, reo di aver insultato pesantemente il direttore di gara. Ma dopo 85' minuti di resistenza, Suarez ha rotto l'equilibrio mettendo a segno il gol del vantaggio, seguito un minuto dopo dal raddoppio del solito Leo Messi. Con questo successo il Barcellona sale a 71 punti in classifica e vola a +8 sull'Atletico Madrid secondo.

Questo il programma completo del 31° turno di Liga:

Sabato

13:00 Girona - Espanyol 1-2

16:15 Real Madrid - Eibar 2-1

18:30 Vallecano - Valencia 2-0

20:45 Barcellona - Atl. Madrid