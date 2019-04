© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Senza Diego Costa ci pensano Griezmann e Morata a regalare la vittoria all'Atletico Madrid. La squadra di Simeone infatti dopo il ko di Barcellona è tornata alla vittoria contro il Celta Vigo trionfando per 2-0 grazie ai gol proprio dei due attaccanti che non hanno fatto sentire la mancanza di Costa, squalificato per otto giornate dopo gli insulti rivolti all'arbitro nel match del Camp Nou. Con questo successo l'Atletico Madrid sale a 65 punti e il Celta Vigo resta a quota 32.

Il programma:

Espanyol-Alaves 2-1

Huesca-Barcellona 0-0

Atletico Madrid-Celta Vigo 2-0

Siviglia-Real Betis (oggi, ore 20.45)

Real Valladolid-Getafe (domani, ore 12)

Athletic Club-Rayo Vallecano (domani, ore 14)

Real Sociedad-Eibar (domani, ore 16.15)

Girona-Villarreal (domani, ore 18.30)

Valencia-Levante (domani, ore 20.45)

Leganes-Real Madrid (lunedì, ore 21)