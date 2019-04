Liga, l'Atletico batte il Valladolid. Ma il Barça oggi può essere campione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid ottiene la sua quarta vittoria consecutiva in campionato, battendo 1-0 il Valladolid di Ronaldo. A decidere l'incontro giocato al Wanda Metropolitano è stato un autogol di Fernandez al 66'. Con questo risultato la squadra di Simeone raggiunge quota 74 punti, seconda a -6 dal Barcellona, che in caso di vittoria questa sera col Levante potrà però festeggiare la sua 26^ Liga a tre giornate dalla fine. Il Valladolid resta invece pericolosamente invischiato nella lotta salvezza, attualmente diciassettesimo in classifica con 35 punti.

Questo il programma completo del 35° turno di Liga:

27.04 13:00 Athletic-Alaves 1-1

27.04 16:15 Atl. Madrid-Valladolid 1-0

27.04 18:30 Leganes-Celta Vigo

27.04 20:45 Barcellona-Levante

28.04 12:00 Valencia-Eibar

28.04 14:00 Girona-Siviglia

28.04 16:15 Real Sociedad-Getafe

28.04 18:30 Villarreal-Huesca

28.04 20:45 Rayo Vallecano-Real Madrid

29.04 21:00 Betis-Espanyol