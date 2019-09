Liga, l'Atletico Madrid cade a sorpresa: vince la Real Sociedad

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Atletico Madrid cade a sorpresa sul campo della Real Sociedad. I madrileni, prossimi avversari della Juventus in Champions League, sono stati sconfitti per 2-0 grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Odegaard e Monreal. La squadra allenata da Diego Simeone resta comunque al primo posto in classifica, ma rischia di essere superata dal Siviglia e di essere avvicinata dal Barcellona.

Questo il programma completo della 4^ giornata:

GIA' GIOCATE

Maiorca-Athletic Bilbao 0-0

Real Madrid-Levante 3-2

Leganes-Villarreal 0-3

OGGI

Real Sociedad-Atletico Madrid 2-0

ore 21: Barcellona-Valencia

DOMANI:

ore 12.00: Eibar-Espanyol

ore 14.00: Alaves-Siviglia

ore 16.00: Celta Vigo-Granada

ore 18.30: Valladolid-Osasuna

ore 21.00: Betis-Getafe