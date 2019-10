Liga, l'Atletico Madrid non va oltre il pari: finisce 0-0 con il Valladolid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora uno stop per l'Atletico Madrid che non è andato oltre lo 0-0 in casa del Real Valladolid. Terzo pareggio nelle ultime quattro gare per i colchoneros che nel primo tempo sono stati salvati dal rigore sbagliato da Ramirez al 36'. Con questo punto l'Atletico sale a 15 punti, a -3 dal Real Madrid primo in classifica e il Valladolid a quota 10.

LIGA - TURNO 8°

Real Betis-Eibar 1-1

Real Madrid-Granada 4-2

Valencia-Alaves 2-1

Osasuna-Villarreal 2-1

Maiorca-Espanyol 2-0

Celta Vigo-Athletic Bilbao 1-0

Valladolid-Atletico Madrid 0-0

18.30 Real Sociedad-Getafe

20.45 Barcellona-Siviglia