© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminate le due partite di Liga in programma oggi alle ore 19, nel turno infrasettimanale del massimo campionato spagnolo. Da registrare soprattutto la vittoria dell'Atletico Madrid a Maiorca: 0-2 il finale, maturato grazie ai gol di Diego Costa, sbloccatosi in stagione e Joao Felix. I Colchoneros scavalcano momentaneamente al primo posto l'Athletic, visto che i baschi hanno pareggiato 1-1 in casa del Leganes. Al vantaggio ospite targato Raul Garcia su rigore, ha risposto pochi istanti dopo Oscar per la squadra di casa.

Di seguito il programma completo della 6^ giornata di Liga

MARTEDI

Barcellona - Villarreal 2-1

Betis - Levante 3-1

Valladolid - Granada 1-1

MERCOLEDI

Leganes - Athletic 1-1

Maiorca - Atletico Madrid 0-2

Valencia - Getafe (ore 20)

Real Madrid - Osasuna (ore 21)

GIOVEDI

Eibar - Siviglia (ore 19)

Celta Vigo - Espanyol (ore 20)

Real Sociedad - Alaves (ore 21)