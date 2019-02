© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se la Juventus pareggia per 3-3 in casa contro il Parma, l'Atletico Madrid non è che sta tanto meglio. La squadra avversaria dei bianconeri in Champions League infatti è stata addirittura sconfitta dal Real Betis che ha trionfato per 1-0 grazie al rigore trasformato l'ex Real Madrid Canales al 65'. Brutta sconfitta per l'Atletico che non riesce ad approfittare del pareggio del Barcellona e scende a -6 dalla capolista. Con questa vittoria invece il Betis sale a 32 punti in classifica.

Questo il programma completo del 22° turno di Liga:

Venerdì 1 febbraio

Huesca-Valladolid 4-0

Sabato 2 febbraio

Levante-Getafe 0-0

Real Sociedad-Athletic Bilbao 2-1

Barcellona-Valencia 2-2

Celta Vigo-Siviglia 1-0

Domenica 3 febbraio

Villarreal-Espanyol 2-2

Betis Siviglia-Atletico Madrid 1-0

Eibar-Girona

Real Madrid-Alaves

Lunedì 5 febbraio

Rayo Vallecano-Leganes