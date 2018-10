Liga, l'Atletico Madrid vince ed è primo: 2-0 alla Sociedad

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio con il Villarreal e la brutta sconfitta di Champions League subita contro il Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid è tornato alla vittoria battendo 2-0 la Real Sociedad al Wanda Metropolitano. Di Godin e Filipe Luis i gol decisivi per la vittoria dei colchoneros che con questi tre punti volano al primo posto della classifica a 19 punti in attesa nel Clasico tra Barcellona e Real Madrid in programma domani al Camp Nou. Resta a quota 12 invece la Real Sociedad.

Il programma di Liga

Valladolid-Espanyol 1-1

Girona-Rayo Vallecano 2-1

Athletic Club-Valencia 0-0

Celta Vigo-Eibar 4-0

Levante-Leganes 2-0

Atletico Madrid-Real Sociedad 2-0

Getafe-Real Betis (domani, ore 12)

Barcellona-Real Madrid (domani, ore 16.15)

Alaves-Villarreal (domani, ore 18.30)

Siviglia-Huesca (domani, ore 20.45)