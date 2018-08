Liga, l'Atletico Madrid vince la seconda: basta un 1-0 contro il Rayo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Buona la seconda per l'Atletico Madrid che dopo il pareggio dell'esordio ha trovato la vittoria in casa contro il Rayo Vallecano. Basta un 1-0 alla squadra di Simeone che ha conquistato i tre punti grazie alla rete di Griezmann arrivata nella ripresa. Con questo successo i colchoneros salgono a quattro punti in classifica mentre il Rayo resta a quota zero.

LIGA - 2° TURNO

Getafe-Eibar 2-0

Leganes-Real Sociedad 2-2

Alavés-Real Betis 0-0

Atletico Madrid-Rayo Vallecano 1-0

Valladolid-Barcellona (25/08, ore 22.15)

Espanyol-Valencia (26/08, ore 18.15)

Girona-Real Madrid (26/08, ore 22.15)

Siviglia-Villarreal (26/08, ore 22.15)

Levante-Celta Vigo (27/08, ore 20.15)

Athletic Club-Huesca (27/08, ore 22)