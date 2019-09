© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conclusa la prima delle tre partite in programma quest'oggi a conclusione del turno infrasettimanale di Liga, dalla quale è arrivata subito una sorpresa. Sì, perché il Siviglia ha perso in casa dell'Eibar, fallendo la possibilità di agganciare l'Atletico Madrid in classifica, e regalando al contempo la prima vittoria in questo campionato alla compagine basca. Dopo gli iniziali gol di Ocampos e Oliver Torres, nella ripresa è arrivato l'incredibile ribaltone dei padroni di casa, in gol con Orellana, Leon e Cote.

Di seguito il programma completo della 6^ giornata di Liga

MARTEDI

Barcellona - Villarreal 2-1

Betis - Levante 3-1

Valladolid - Granada 1-1

MERCOLEDI

Leganes - Athletic 1-1

Maiorca - Atletico Madrid 0-2

Valencia - Getafe 3-3

Real Madrid - Osasuna 2-0

GIOVEDI

Eibar - Siviglia 3-2 [11' Ocampos (S), 33' Torres (S), 65' rig. Orellana (E), 77' Leon (E), 82' Cote (E)]

Celta Vigo - Espanyol (ore 20)

Real Sociedad - Alaves (ore 21)